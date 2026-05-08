頑張った日のごほうびに【ローソン】のスイーツはいかがですか。サッと片手に持って食べられるワンハンドスイーツから、専門店クオリティの本格的なケーキまで、魅力的な商品が勢ぞろいしています。今回は、その中からスイーツマニアもイチオシしている「新作スイーツ」をご紹介します。ぜひ、コンビニスイーツ選びの参考にしてみてください。 つやつやのビジュにうっとり ス