ブリトニー・スピアーズが飲酒運転で有罪を認めた直後、運転中にスマートフォンを使用しているように見える写真が拡散され、新たな注目を集めています。 飲酒運転で有罪保護観察と治療へ ブリトニーはカリフォルニア州ベンチュラでの飲酒運転事件を受け、司法取引に応じて罪を認めました。判決では、12か月の保護観察や罰金、飲酒運転防止プログラムへの参加に加え、心理カウンセリングや精神科医の