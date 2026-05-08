◆パ・リーグソフトバンク６X―５ロッテ（８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが今季１２球団で最も遅いサヨナラ勝ちを収めた。９回２死二塁、谷川原（たにがわら）がサヨナラ二塁打を放った。人生初という劇打に「多くのファンの皆さんの前で打てて本当によかった。（サヨナラ打は）初めてです。サイコーです。あまり期待されていないのかなと思った。逆に力になりました。すごい頭をたたかれた」と喜びを爆発させた。