初夏の日差しに照らされると、白髪のテカリが目立ちそう……。アクティブにお出かけを楽しむためにも、ハイライトで白髪をカバーしてみませんか？ 組み合わせてほしいのは、まとまりやすく今季のトレンドとしても人気の高いボブ。ふたつの要素をミックスすることで、若見えにつながりそうです。 定番シルエットに細く忍ばせて 定番人気のボブといえば、内側へ収まるように毛先の長さが調整されているこの形。表面