◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―４ヤクルト（８日・マツダ）ヤクルトが１０日ぶりに首位の座についた。初回、古賀の適時三塁打で先制すると、４回には先発の高梨が自身４年ぶりとなる適時打を放って１点を追加。３回にも古賀が適時打を放つと、９回には１死三塁で岩田が一塁手の前へスクイズを決めて（記録は内野安打）リードを広げた。高梨は６回を１失点でしのぐと、終盤はブルペン陣が広島の反撃を封じて逃げ切り。貯金を９