石川晟也が、12月15日に東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）にて第2回目の音楽ライブを開催することを発表した。本発表は、本日Zepp Shinjukuで開催された石川晟也初の音楽ライブ＜イニミニ＞にてアナウンスされた。本ライブのチケットは完売し、会場を熱狂させ大成功を収めたという。2ndライブは、一般席の他に、グッズ付きのスペシャルなチケットのレカピカシートの発売予定で。現在最速先行抽選を受付中だ。タイトルや詳細は