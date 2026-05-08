◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―４ヤクルト（８日・マツダスタジアム）広島が今季ワースト借金７に逆戻りした。今季は開幕３連勝と好スタートを切りながら、これで６位・中日と１ゲーム差に縮まった。あす９日に広島が敗れ、中日が勝てばゲーム差なしの最下位に転落する。先発・森下は５回３失点（自責２）でリーグワーストタイの４敗目を喫した。計３イニングで先頭打者の出塁を許す投球。「８番・投手」の高梨にも適時打を浴