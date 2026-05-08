サッカー日本代表を応援するクラウドファンディング「サッカー日本代表を応援！特別紙面『パノラマ』プロジェクト」が、読売新聞社のサイト「ｉｄｅａｍａｒｋｅｔ（アイデアマーケット）」で１３日から６月５日まで実施される。裏面には６選手の全身写真を選手ごとに切り替えて掲載しており、ほぼ等身大のポスターになる。久保、三笘、堂安、上田、板倉、鈴木彩の６選手セットで１口１５００円で先着１０００名。詳しくは