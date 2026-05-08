グラビアアイドルの野村るな(19)がこのほど、SPA!デジタル写真集「Z世代のGカップボディ」（扶桑社）の発売を記念して、誌面カットを公開した。 【写真】こぼれ落ちそうなG砲を備えた美しい超絶ボディ テーマは「秘書を目指す女の子」。2人だけの空間の中で、髪を後ろに結い眼鏡がチャームポイントの女性を演じた。机に片肘をついて訴えるような目つきで迫ってくるポーズや、服を脱ぎ捨て、白いソックスを