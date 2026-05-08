道端に咲いているオレンジ色の花に素手で触らないよう、自衛隊東京地方協力本部（以下、自衛隊）の公式インスタグラムアカウントが注意を呼び掛けています。【要注意】「えっ…触っちゃダメなの！？」これが道端のオレンジ色の花の“正体”です！自衛隊の公式アカウントによると、このオレンジ色の花は「ナガミヒナゲシ」だといいます。この花の注意点について、次のように紹介しています。（1）黄色の汁の注意茎を折ると