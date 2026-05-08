◇プロ野球パ・リーグ オリックス4-3日本ハム(8日、京セラドーム)オリックスのマチャド投手が両リーグトップタイの11セーブ目を記録しました。この日、2点リードの9回から登板したマチャド投手は、先頭の万波中正選手をセンターフライに打ち取りますが、続く水野達稀選手にソロを浴び1点差に詰め寄られます。それでも田宮裕涼選手をレフトフライに打ち取り2死とすると、さらに単打をゆるしつつも、最後は大塚瑠晏選手を空振り三振