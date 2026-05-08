「オリックス４−３日本ハム」（８日、京セラドーム大阪）日本ハムが逆転負け。借金は今季最多タイの４となった。試合後、新庄監督は「何、京セラのオリックスさんの強さは？どこのチームも勝ってないよ。先攻と後攻が入れ替わったら変わるのかな。エスコンの時はいける感じがするんですけど。達君もそんなに悪くなかったのに」と、これで１６勝２敗となったホームでの首位オリックスの強さにうなった。先発の達は６回５安打