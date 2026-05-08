タレントのマツコ・デラックス（53）が、8日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演し、入院前後で実感した食の変化について語った。2月に首の緊急手術を受けて入院。その後、療養していた。4月13日のTOKYOMX「5時に夢中！」の生放送に10週ぶりに復帰。「かりそめ天国」の収録には、約2カ月ぶりに参加した。驚いたのが病院食だといい、「ご飯もおいしかったのよね」と振り返った。「おっ