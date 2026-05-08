【ワシントン＝阿部真司、バンコク＝吉形祐司】米中央軍は７日、イランの軍事施設を攻撃したと発表した。イランも米軍を攻撃し、一時交戦状態となった。双方、相手が先に仕掛けたと主張している。米国のトランプ大統領は停戦が維持されているとの認識を示したが、ホルムズ海峡の支配権を巡り、米イラン間で再び緊張が高まる可能性がある。中央軍の発表によると、米海軍のミサイル駆逐艦３隻にイランがミサイルや無人機（ドロー