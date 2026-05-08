「中日９−２巨人」（８日、バンテリンドーム）巨人が連敗でついに貯金が「０」に。投打のかみ合わない日が続いている。この日の先発・ウィットリーは二回に先制２ランを被弾。五回には自らの悪送球（記録は犠打失策）も重なって１死一、三塁を招いた。続くカリステの打球が左膝裏を直撃するアクシデントにも見舞われ、これが適時内野安打となって追加点を許すと、続投となったその後も四球、適時打と止められない。４回１／