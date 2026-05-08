巨大輸送機の不思議 なぜそんな兵器が必要とされたのかアニメ『機動戦士ガンダム』は、未来世界を舞台とした人型機動兵器「モビルスーツ（以下MS）」が活躍するSFロボットアニメです。ただし、MSだけではなく、様々な補助兵器も存在します。その中でも特に存在感が大きいのが「空中兵器」であり、現実世界の我々の尺度で考えると、異次元の大きさのものが多いのが特筆すべき点です。【画像】機内もデカい…これが、アントノフAn-