5月9日は「アイスクリームの日」。日本アイスクリーム協会は8日、名古屋を含め、全国8つの都市でアイスクリームの無料配布を行いました。 【写真を見る】名古屋で｢アイス｣無料配布 もらえる商品はくじで決定！用意された14種類1500個は約1時間半でなくなる 8日は平日にもかかわらず、会場は幅広い年代の人でにぎわいました。 用意されたアイスは14種類。もらえる商品がくじで決まることも訪れた人の期待を高