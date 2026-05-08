All About ニュース編集部は4月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「山田涼介出演作品」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「山田涼介がハマり役だったと思う出演作」ランキングを紹介します。【10位までのランキング結果を見る】3位：『探偵学園Q』（天草流）／49票3位は、ドラマ『探偵学園Q』（日本テレビ系）です。人気漫画をドラマ化した同作は、5人の若き探偵の卵たちが難事件に挑む青春ミス