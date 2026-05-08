元モーニング娘。でタレントの矢口真里さんは5月8日、自身のInstagramを更新。家族でサンリオピューロランドを訪れたことを報告し、ファンの注目を集めています。【写真】矢口真里の家族ショット「ゴールデンウイーク楽しめたね」矢口さんは「ＧＷは家族でサンリオピューロランドに行ってきました！！」とつづり、8枚の写真を投稿。1枚目はキャラクターのクロミと一緒に撮影したにぎやかな集合ショットで、みんなのうれしそうな笑