2025年12月2日から従来の保険証が使えなくなり、今やマイナンバーカードに保険証をひもづけた「マイナ保険証」を利用している人も多いと思います。しかしマイナンバーカードを紛失してしまうと、保険証も一緒に失うことに。その状態で病院にかかる場合、自己負担額は何割になるのでしょうか。本記事ではマイナ保険証が手元にない場合の受診方法と、マイナンバーカードを紛失した際の手続きについて解説します。A. 原則として、いっ