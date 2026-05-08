Q. 憂うつな気持ちが続いています。「放置は危険」って本当ですか？Q. 「ここ2カ月ほど、気分の落ち込みが続いています。時間がたてば自然によくなる気もしますが、毎日やる気も出ず、楽しいこともなく、つらいです。友人に『放置すると危ない』と言われましたが、本当でしょうか？」A. 放置は危険です。憂うつな状態の長期化は命に関わることもあります気分の落ち込みや憂うつな状態は誰にでも起こり得ます。一時的な不調なら自然