◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 4-1 広島（8日、マツダスタジアム）広島との3連戦初戦を迎えたヤクルト。初回に先制すると、リードを譲らず勝利しました。この日は初回から幸先良く先制します。1アウトからサンタナ選手がヒットで出塁すると、続く古賀優大選手が右中間に抜けるタイムリー3塁打。サンタナ選手が一気に激走し、先制のホームを踏みました。援護を受けたヤクルトの先発・高梨裕稔投手は、守備でも躍動を見せるサンタナ