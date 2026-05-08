元日本テレビアナウンサーで皇室ジャーナリストとして活躍してきた久能靖さんが今月2日に亡くなりました。久能さんは、あさま山荘事件や、昭和天皇崩御などの歴史的瞬間を伝えたほか、皇室ジャーナリストとしても長年精力的に現場に足を運び続けました。■“マンガの神様”にインタビューも昭和、平成をまたぎお昼の情報番組のニュースキャスターとして親しまれた、久能靖さん。アナウンサーとして、報道記者として、半世紀以上に