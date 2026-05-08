◇パ・リーグ日本ハム3―4オリックス（2026年5月8日京セラD）日本ハムが逆転負けでロッテとともにリーグ最速で20敗に到達した。2―1の4回無死一塁から、地元・大阪でのプロ初登板となった先発の達が森友に右中間への逆転2ランを被弾。最後まで粘ったものの、及ばなかった。新庄監督は京セラドームで今季16勝2敗となったオリックスの強さに脱帽した。「何？京セラのオリックスさんの強さ。どこのチームも勝ってない？何