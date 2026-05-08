「中日９−２巨人」（８日、バンテリンドーム）中日が快勝した。二回にボスラーの３号左越え２ランで先制。五回は相手の失策にも乗じてカリステの投手強襲タイムリーなど一挙３点。２−５の七回は村松の２打席連続タイムリー、細川の２打席連続打点となる５号左中間３ランで一挙４点を加えた。先発の柳は初回先頭から６者連続奪三振。５−０の六回に２長短打で１点を返されるなど、６回１／３を７安打２失点で２勝目（１敗