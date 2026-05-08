今回、Ray WEB編集部は、無くしものが多い友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞無くしものが多い友だちに呆れている主人公。ある日、2人でショッピングをしていると...まさかの事態が！？原案：Ray WEB編集部作画：カンザキミナミライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【合コン】に参加したけど...1時間で帰宅！？その原因は、男性陣の“ある提案”にあって...