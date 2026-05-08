二子一揮（富本惣昭）（C）金城宗幸・ノ村優介／講談社 （C）CK WORKS 俳優の富本惣昭が、映画「ブルーロック」（8月7日公開）に出演。冷静な分析力が武器の頭脳派であるチームYの二子一揮を演じる。累計発行部数5,000万部を突破。日本中に“エゴ”の嵐を巻き起こしているサッカー漫画『ブルーロック』（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）が、実写映画化。『キングダム』シリーズや『国