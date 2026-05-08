◆パ・リーグソフトバンク６x−５ロッテ（８日・みずほペイペイ）ロッテがソフトバンクに逆転サヨナラ負けを食らい、４連敗となった。前カードのオリックス３連戦（京セラＤ）で１得点と湿っていた打線が、久しぶりにつながった。２点ビハインドの６回無死満塁で、友杉がソフトバンク先発の上沢から右前適時打を放った。チームでは３日の西武戦（ＺＯＺＯ）の７回以来、４試合３４イニングぶりの適時打となった。なおも無