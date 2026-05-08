京都府南丹市で市立園部小の安達結希（ゆき）君（当時１１歳）が殺害され山林に遺棄された事件で、養父の安達優季（ゆうき）容疑者（３７）（殺人容疑で再逮捕）が、遺体を移動させた理由の一部について「捜索が及ぶ可能性があったため」と供述していることが、捜査関係者への取材でわかった。遺体を計４か所に移動させたとされるが、府警は一連の目的を調べる。府警のこれまでの発表では、安達容疑者は３月２３日朝、市内の公