2月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得し、先月現役引退を発表した愛称“りくりゅう”こと三浦璃来さん（24）、木原龍一さん（33）組の2人が8日、それぞれのインスタグラムを更新。テレビ番組出演を報告し、反響を集めている。2人は11日に放送されるTBSのバラエティー番組「テレビ×ミセス」に出演することを告知。「シンクロジェスチャーゲームと巨大ジェンガに挑戦しました！初め