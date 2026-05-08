「阪神−ＤｅＮＡ」（８日、甲子園球場）阪神の工藤泰成投手が７試合連続無失点とした。１点を追う八回に登板し、先頭の蝦名を空振り三振。続く度会には中前打を浴びたが、佐野をこの日最速の１５９キロ直球で二ゴロ併殺にとした。しかし、ＤｅＮＡ側から一塁走者の判定を巡りリクエスト。リプレー検証の結果覆り、２死一塁となった。続く宮崎には中前打を浴び２死一、二塁にピンチが拡大。それでも山本は２球目で二ゴロに仕