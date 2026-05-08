新しいコミュニティに入るとき、最初の挨拶は少し緊張するものですよね。とくに何人かのグループLINEでは、返信の有無が気になってしまうのではないでしょうか。今回の投稿者さんは、学校の役員グループLINEで挨拶を送ったそうです。『来年度から新しくお世話になるグループLINE（私を含めず5人）に「よろしくお願いします」と挨拶を送りました。3人からは返信があったのですが、ふたりは既読スルーです』少人数のグループというこ