私（ミサキ、30代前半）は生後4ヶ月の息子（カイト）を育てる母。ある日夫（リョウ、30代前半）が笑い交じりに私の実家が雑然としていて落ち着かないと話してきました。たしかに母（ルリコ、70代）は整理整頓や物の管理があまり上手ではありません。でも産後の私をサポートしてくれた母を思い出すと、私は夫に実家や母を否定されたように感じてショックでした。その話を親友（アヤ、30代前半）にすると、アヤは夫が何気なく言った