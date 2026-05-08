＜みずほアメリカズ・オープン2日目◇8日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが開幕した。日本勢は13人が出場している。【写真】制服じゃなくてもJK感！吉田優利の初々しい一枚吉田優利、笹生優花、櫻井心那のジャパントリオが日本時間午後8時26分、日本勢の先陣を切って1番パー4からティオフ。吉田と笹生がパー、櫻井はボギー発進となった。いずれも予選通過を狙っ