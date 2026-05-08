2回、先制2ランを放ちナインに迎えられる中日・ボスラー＝バンテリンドーム中日が今季最多9得点で快勝。二回にボスラーの2ランで先制し、五回はミスに乗じて3点を追加。七回にも細川の3ランなどで4点を加えた。先発の柳は6回1/3を7安打2失点で今季2勝目を挙げた。巨人のウィットリーは2敗目。