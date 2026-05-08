◇プロ野球セ・リーグ中日9-2巨人(8日、バンテリンドーム)巨人が中日との3連戦、初戦を落としました。今季5試合目のマウンドに上がった先発・ウィットリー投手は、2回にボスラー選手に2ランホームランを浴び、先制を許します。さらに5回、自身のエラーからピンチを招くとカリステ選手にタイムリーを打たれるなど0−5とリードを広げられました。一方の打線は、立ち上がりから中日先発・柳裕也投手に6者連続三振とされるなど5回ま