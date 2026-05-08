4回オリックス無死一塁、森友が右中間に2ランを放つ＝京セラドームオリックスが4連勝で貯金を10とした。森友が1―2の四回に2ラン、八回にソロを放ち3打点。四回以降は救援の5投手が1失点でつないだ。2番手で四、五回を抑えた博志が2季ぶり勝利。12安打の日本ハムはつながりを欠いた。