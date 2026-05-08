◇パ・リーグ西武4―2楽天（2026年5月8日ベルーナD）途中出場の西武・長谷川信哉が豪快な一発を放った。代走で途中出場し、3―2と1点差に迫られた直後の8回に先頭打者で打席へ。「点を取られた後。先頭バッターは重要になる。塁に出ることを考えて打席に入った」3球目の直球を捉えた打球は左翼スタンドへ「完璧だな、というのは打った瞬間に分かった」と笑顔で振り返った。打撃の状態について聞かれると「上向きで、