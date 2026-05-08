木南晴夏、高杉真宙出演のフジテレビドラマ「今夜、秘密のキッチンで」第５話が７日に放送された。今週も坪倉あゆみ（木南晴夏）の「親友」で、夫坪倉渉（中村俊介）と不倫関係にある吉野舞（佐津川愛美）のまさか行動にネットが大盛り上がりとなった。あゆみが友人の長峰里佳（月城かなと）とカフェで坪倉グループの不審点について話していると、「あれぇぇ？ヤッホー！」と舞が手を振りながら現れ、たまたま近くでレッスン