阪神・森下翔太外野手（２５）が８日のＤｅＮＡ戦（甲子園）に「３番・右翼」で先発出場。０―２で迎えた６回に９号ソロを放った。先頭打者で迎えた第３打席。相手先発・平良の初球をとらえると打球は阪神ファンが待つ左中間へ着弾。虎の背番号１はこれでセ・リーグ本塁打トップの佐藤輝に並んだ。反撃の一発について森下は「打ったのはカットボール。甘い球は積極的に打ちにいこうと思っていたので、１スイング目から仕掛