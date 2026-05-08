モデル、女優の冨永愛（４３）が８日、自身のユーチューブチャンネルを開設。第２子出産について語った。ユーチューブの撮影が復帰後初の撮影だという冨永は「２１年ぶりに出産しました。ひと仕事だわ」と笑顔を弾けさせた。安産で母子ともに健康。時代が変わり、２１年前の出産とはなにもかもが異なっていた。「逆に大変じゃなくなってると思ってて。２１年前はポチって次の日には届かない。でも今は病院からポチれば家に届