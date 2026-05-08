ふるさと納税の寄付者が返礼品を受け取る代わりに、地元の子どもたちにシュークリームを贈る取り組みが、日置市で始まりました。 「日置市笑顔プロジェクト」として、伊集院幼稚園の園児122人に贈られたのは、市内の洋菓子店、「青山じゅあん」の「薩摩77万石溶岩シュー」です。 通常、ふるさと納税は、寄付をした人に返礼品が送られますが、今回は寄付者が返礼品を受け取る代わりに市内の園児たちにシュ