グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。5月2日（土）の放送は、シンガーソングライター・ふみのさんが登場！ 本記事では、5月8日（金）配信リリースのサードシングル「よくあるはなし」について伺った模様をお届けします。（左から）潮紗理菜、ふみのさん、遠山大輔◆デビューへの軌跡潮：ふみのさんは、BMSGとちゃんみなさん