「ハンタウイルス」による集団感染の疑いがあるクルーズ船「MVホンディンウス号」。そもそも「ハンタウイルス」とは、どういったものなのでしょうか。 【写真を見る】ハンタウイルスって何？｢北米・南米型｣は致死率40%… 特効薬はあるの？感染経路は？専門家に聞く【解説】 朝日大学病院の感染症内科、三鴨廣繁教授に聞きました。感染経路は、ネズミなどの「げっ歯類」。直接噛まれたり、ふんや尿を触ってしまったり、ある