まあ、ふつうはこの友人の反応になりますよね。パパが社長って…超カッコいいじゃん…？ なんて言っている人が成功する気がしない。動機が不純すぎる！ 脱サラなめんなよ〜。友人は夫の素行を知っているからこそ、なおさら心配なようで…!?>>【まんが】うちの夫は自称起業家！(ウーマンエキサイト編集部)