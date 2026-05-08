21:30 米雇用統計（4月） 予想6.0万人前回17.8万人（非農業部門雇用者数・前月比) 予想4.3%前回4.3%（失業率) 予想0.3%前回0.2%（平均時給・前月比) 予想3.8%前回3.5%（平均時給・前年比) カナダ雇用統計（4月） 予想0.82万人前回1.41万人（雇用者数・前月比) 予想6.7%前回6.7%（失業率) 23:00 米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（5月） 予想49.2前回49.8