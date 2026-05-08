お笑いコンビ・トータルテンボスの藤田憲右がＳＮＳを更新し、リーゼント姿を公開した。藤田は８日に自身のインスタグラムを更新し、「夏に向けてリーパーあてましたよ！コレでバイク乗ってメット取ってもそれなりに髪がまとまる。５０歳で白髪混じりのリーゼントやりたかったんだよ」とつづり、自撮りした自身の姿をアップ。「夏はリーゼントでしょ！」と写真にコメントし、パーマをあてる様子も公開した。この投稿には、タ