声優の楡井希実（にれい・のぞみ）が８日、都内で行われた「映画ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブＢｌｏｏｍＧａｒｄｅｎＰａｒｔｙ」の初日舞台あいさつに登壇した。登壇者全員でおそろいのピンクのパーカーを身にまとって登場。主人公・日野下花帆の声を担当する楡井はシリーズ期間中で印象に残っていることを聞かれ、「ラブライブ！ウィズミーツ（生配信）が一番印象に残っている。蓮ノ空のこと好き