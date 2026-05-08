◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（８日・バンテリンドーム）巨人の船迫大雅投手が２―９の８回から４番手で登板。１回２奪三振で中日打線を無失点に抑えた。８回、先頭の田中を遊ゴロに打ち取って１アウト。代打・板山に死球を与えるなど四死球で２死一、二塁のピンチを招いたが、後続の村松を１３１キロのスライダーで見逃し三振に仕留めて無失点で切り抜けた。船迫は今季１３試合目の登板。前回５日は２／３回で２失点だ