◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日９―２巨人（８日・バンテリンドーム）中日は、今季最多９得点で巨人とのカード初戦を白星で飾った。２回にボスラーの３号２ランで先制した。５回には相手の失策でチャンスを広げ、カリステ、村松、細川の適時打で３点を追加した。３点リードで迎えた７回には、村松の適時打と細川の５号３ランで４得点。４番の一発がダメ押しとなった。先発・柳裕也投手は、６回１／３を７安打２失点で今季２勝目